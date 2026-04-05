POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Grab
Landscheid (ots)
In einem nicht genauer definierbaren Zeitraum vor dem 04.04.2026 beschädigten bisher unbekannte Täter ein Grab auf dem Friedhof in Landscheid.
Hier wurde augenscheinlich Farbe auf eine Grabesplatte aufgebracht.
Die Motivlage der unbekannten Täter ist bisher nicht näher zu beschreiben.
Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.
Rückfragen bitte an:
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
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