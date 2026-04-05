Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahren unter Drogeneinfluss

Landscheid (ots)

Am 04.04.2026 gegen 15:45 Uhr kontrollierten Kräfte des Zolls und der Polizeiinspektion Wittlich einen 39-jährigen Fahrzeugführer eines Personenkraftwagens aus dem benachbarten Saarland, als dieser auf der BAB 60 im Bereich von Landscheid unterwegs war.

Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von illegalen Betäubungsmitteln stand.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

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