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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahren unter Drogeneinfluss

Landscheid (ots)

Am 04.04.2026 gegen 15:45 Uhr kontrollierten Kräfte des Zolls und der Polizeiinspektion Wittlich einen 39-jährigen Fahrzeugführer eines Personenkraftwagens aus dem benachbarten Saarland, als dieser auf der BAB 60 im Bereich von Landscheid unterwegs war.

Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von illegalen Betäubungsmitteln stand.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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