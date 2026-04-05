Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Rotlichtverstoß

Wittlich (ots)

Am 04.04.2026 gegen 16:05 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einen 51-jährgen Fahrzeugführer aus der VG Schweich, als dieser das Rotlicht der Lichtzeichenanlage in der Kurfürstenstraße in Wittlich ignorierte.

Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

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