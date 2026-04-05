POL-PDWIL: Rotlichtverstoß
Wittlich (ots)
Am 04.04.2026 gegen 16:05 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einen 51-jährgen Fahrzeugführer aus der VG Schweich, als dieser das Rotlicht der Lichtzeichenanlage in der Kurfürstenstraße in Wittlich ignorierte.
Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de
Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell