Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Skoda-Fahrer unter Alkoholeinfluss
Wurzbach (ots)
Am Montag Abend kurz vor Mitternacht wurde ein 37-jähriger Skoda-Fahrer in der Ortslage Wurzbach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,82 Promille. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Den Skoda-Fahrer erwartet ein Bußgeld, sowie ein Fahrverbot.
