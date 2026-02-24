PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-SLF: Skoda-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Wurzbach (ots)

Am Montag Abend kurz vor Mitternacht wurde ein 37-jähriger Skoda-Fahrer in der Ortslage Wurzbach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,82 Promille. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Den Skoda-Fahrer erwartet ein Bußgeld, sowie ein Fahrverbot.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld

