LPI-SLF: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Saalfeld-Langenschade (ots) - Am Sonntag, dem 22.02.2026, gegen 19:00 Uhr befuhr ein 32-jähriger Pkw-Fahrer die Straße von Saalfeld nach Langenschade. Am Abzweig nach Schloßkulm, querte ein Reh die Fahrbahn, dadurch kam der Fahrer von der Straße ab und kam im Straßengraben zum Stehen. Der Beifahrer wurde dabei leicht verletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Rückfragen bitte ...

