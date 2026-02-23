PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Saalfeld (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag beschädigten Unbekannte die Tür eines Wahlkreisbüros in der Saalfelder Brudergasse. Mutmaßlich am frühen Sonntagmorgen wurde die Eingangstür durch Würfe mittels eines Pflastersteins beschädigt, sodass Schaden in Höhe von rund 2000 Euro entstand. Hinweise zur Sachbeschädigung bzw. möglichen Tätern nimmt die Saalfelder Polizei unter Nennung der Vorgangsnummer 0045584 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 10:08

    LPI-SLF: Verkehrsunfall - eine Person leicht verletzt

    Saalfeld-Langenschade (ots) - Am Sonntag, dem 22.02.2026, gegen 19:00 Uhr befuhr ein 32-jähriger Pkw-Fahrer die Straße von Saalfeld nach Langenschade. Am Abzweig nach Schloßkulm, querte ein Reh die Fahrbahn, dadurch kam der Fahrer von der Straße ab und kam im Straßengraben zum Stehen. Der Beifahrer wurde dabei leicht verletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Rückfragen bitte ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 10:04

    LPI-SLF: Pkw ohne Versicherungsschutz

    Saalfeld (ots) - Am Samstag, dem 22.02.2026, gegen 17:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 24-jährigen Pkw-Fahrer. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass das Fahrzeug von der zuständigen Zulassungsstelle zur "Entstempelung" ausgeschrieben war. Das amtliche Kennzeichen hatte somit seine Gültigkeit verloren, wodurch auch der Versicherungsschutz erlosch. Der Pkw wurde folglich ohne gültige ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 10:02

    LPI-SLF: Geschwindigkeitsmessungen

    Königsee (ots) - Am Samstag, dem 22.02.2026, führte die Polizei in der Zeit von 14:00 bis 19:00 Uhr auf der B 88 zwischen Oberköditz und Königsee Geschwindigkeitskontrollen durch. In dem Messbereich gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Während der Kontrolle wurden insgesamt 478 Fahrzeuge erfasst. Von ihenen, überschritten 49 Fahrer die erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Der schnellste Pkw war mit 84 km/h unterwegs. Den Fahrer erwarten ein Bußgeld ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren