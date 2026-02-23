Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht
Saalfeld (ots)
In der Nacht von Samstag zu Sonntag beschädigten Unbekannte die Tür eines Wahlkreisbüros in der Saalfelder Brudergasse. Mutmaßlich am frühen Sonntagmorgen wurde die Eingangstür durch Würfe mittels eines Pflastersteins beschädigt, sodass Schaden in Höhe von rund 2000 Euro entstand. Hinweise zur Sachbeschädigung bzw. möglichen Tätern nimmt die Saalfelder Polizei unter Nennung der Vorgangsnummer 0045584 entgegen.
