Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Verschiedene Drogen in der Tasche

Ulm (ots)

Die Polizei führte in der Nacht von Freitag auf Samstag Kontrollen in der Innenstadt durch. Kurz nach 02.00 Uhr hielten sie einen 32-Jährigen an. Warum dieser genauer kontrolliert wurde, ist nicht berichtet. Bei ihm wurden aber den Tests nach Kokain, Ecstasy und Methadon aufgefunden. Zudem führte er eine scheinbar benutzte Scheckkarte mit weißen Antragungen und einen gerollten Geldschein mit sich. Nach den Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß entlassen.

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