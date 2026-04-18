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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Motorradfahrer stürzte nach Überholvorgang und verletzte sich tödlich

Ulm (ots)

Am Freitagabend, gegen 18.50 Uhr, fuhr der 30-Jährige auf der L1083 von Heidenheim in Richtung Giengen. Kurz vor einer Linkskurve überholte er mit seiner Kawasaki ein Auto. Weil er dann zu schnell war, kam er nach rechts auf den Grünstreifen. Das Motorrad und der Fahrer überschlugen sich mehrfach. Dabei prallte der Fahrer mit dem Helm auch gegen einen Felsen neben der Fahrbahn. Ein hinzugekommener Arzt begann mit der Wiederbelebung. Der Kradlenker wurde mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen, wo er aber in der Nacht verstarb.

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Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

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Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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