Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Autofahrerin übersieht Radler

Verletzungen erlitt ein 61-Jähriger am Mittwoch in Laupheim.

Ulm (ots)

Die 44-Jährige fuhr mit ihrem Seat gegen 10 Uhr in der Bronner Straße in Richtung Innenstadt. Die Autofahrerin bog nach rechts in die Uhlandstraße ab. Dabei übersah sie wohl den neben dem Auto fahrenden und vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Der 61-Jährige fuhr dort auf dem gekennzeichneten Rad- und Gehweg, welcher parallel zur Bronner Straße verläuft. Der Radler stieß in die rechte Seite des abbiegenden Seat. Bei dem Zusammenstoß stürzte der helmtragende Radfahrer auf die Straße und zog sich leichte Verletzungen an Schulter und Kopf zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Wie hoch der Schaden an dem Auto und dem Citybike ist, muss die Polizei Laupheim noch ermitteln. Auf die Autofahrerin kommt eine Anzeige zu.

"Vor dem Einordnen und nochmals vor dem Abbiegen ist auf den nachfolgenden Verkehr zu achten," schreibt die Straßenverkehrsordnung vor. Das gilt sowohl beim Abbiegen nach links als auch nach rechts. Diese doppelte Rückschaupflicht soll Verkehrsunfälle verhindern. Damit alle sicher ankommen. Das Risiko von Stürzen kann zwar durch eigenes vorausschauendes und umsichtiges Verhalten, insbesondere bei der Teilnahme im Straßenverkehr, deutlich reduziert werden. Ganz auszuschließen ist die Unfallgefahr durch eigene oder Fehler anderer jedoch nie - wir alle machen Fehler, ob Kinder oder Erwachsene!

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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