Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Mühlhausen

A8 - Polizei zieht maroden Sattelzug aus dem Verkehr

Am Mittwoch kontrollierte die Polizei auf der A8 einen völlig desolaten Laster.

Ulm (ots)

Der rumänische Sattelzug fuhr gegen 12 Uhr auf der A8 in Richtung München. Auf Höhe von Mühlhausen fiel einer Polizeistreife der Laster auf, da dieser mehrere Klimageräte offenbar ohne Sicherung transportierte. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Klimageräte zwar gesichert waren, der Sattelzug jedoch eine Vielzahl weiterer Mängel aufwies. An dem Fahrzeug waren mehrere elektrische Leitungen gerissen. Außerdem war ein Blech so scharfkantig abgebrochen, dass die Gefahr bestand, dass dieses weitere Versorgungsleitungen des Anhängers beschädigen könnte. Der 48-jährige Fahrer musste vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von etwa 700 Euro bezahlen. Außerdem wurde sein Fahrzeug zu einer Prüfstelle überführt. Dort blieb der Sattelzug stehen und darf erst weiterfahren, wenn er in einen verkehrssicheren Zustand gebracht worden ist.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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