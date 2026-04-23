Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eschenbach - Entwendeter Roller aufgefunden

Einen komplett beschädigten Roller ließen Unbekannte in Eschenbach am Mittwoch zurück.

Ulm (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 10.30 Uhr wurde ein Roller in der Eschenbacher Straße in der Nähe des Grüngutplatzes aufgefunden. Dieser wies massive Beschädigungen auf. Bei der Überprüfung konnten die Polizeibeamten des Polizeireviers Göppingen feststellen, dass der Zhejiang Tianying entwendet wurde. Am Nachmittag des 21.04.2026 befand sich dieser noch bei seiner Besitzerin in der Teckstraße. Der Polizeiposten Jebenhausen (Tel. 07161/42728) hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise entgegen.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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