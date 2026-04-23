Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Trickdieb schlägt zu

Am Mittwoch erleichterte ein Unbekannter einen 28-Jährigen um seine Halskette.

Ulm (ots)

Gegen 21.30 Uhr war der 28-Jährige in der Keltergasse unterwegs. Dort wurde er von einem Unbekannten nach einem Feuerzeug gefragt. Als der 28-Jährige das verneinte, wurde er von dem Trickdieb unerwartet umarmt. Danach ging der 28-Jährige weiter. Kurze Zeit später bemerkte er das Fehlen seiner Halskette. Die hatte der Unbekannte ihm wohl bei der Umarmung gestohlen. Der Trickdieb konnte nicht mehr entdeckt werden. Er war verschwunden.

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Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

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