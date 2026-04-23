Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Dubiose Handwerker

Für Handwerksarbeiten verlangten Unbekannte am Samstag in Göppingen eine vierstellige Summe.

Ulm (ots)

Am Samstag beauftragte ein Mann aus Göppingen eine Firma für Notfall-Elektrikerdienstleistungen. Die Firma hatte er im Internet gefunden und darüber einen Elektriker bestellt. Dieser sollte seine Abwasseranlage reparieren. Zwei angebliche Handwerker kamen vor Ort. Diese führten einige Messungen durch und gaben an, dass das Problem nun beseitigt sei. Im Anschluss verlangten sie einen vierstelligen Betrag. Den beglich der Mann. Danach stellte er fest, dass seine Abwasseranlage noch immer nicht funktionierte. Nun ermittelt das Polizeirevier Göppingen wegen Wucher. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei rät in solchen Fällen: - Achten Sie bei der Auswahl eines Anbieters darauf, dass dieser eine Festnetznummer aus Ihrer Region angibt. Verzichten Sie auf Dienstleister, die nur über eine 0800- oder Handynummer erreichbar sind. - Wenn Sie online recherchieren, werfen Sie einen Blick ins Impressum der Website. So erkennen Sie, ob der Anbieter tatsächlich aus Ihrer Nähe kommt. - Zahlen Sie nicht direkt vor Ort. Sie haben das Recht, die Rechnung zu überprüfen, bevor Sie etwas begleichen. - Zögern Sie nicht, im Zweifelsfall die Polizei einzuschalten - vor allem, wenn Ihnen etwas unseriös erscheint. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

++++0750483 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell