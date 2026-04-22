Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Gerstetten - Betrüger unterwegs

Am Freitag gab sich ein Unbekannter in Gerstetten als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens aus.

Ulm (ots)

Gegen 18 Uhr war ein Unbekannter in der Schuhmannstraße unterwegs. Er klingelte an einer Haustür und gab sich gegenüber der Bewohnerin als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens aus. Unter dem Vorwand, ein Update am Router vornehmen zum müssen, drängte er in das Wohnhaus und verwickelte die Geschädigte in ein Gespräch. Schließlich brachte er die Frau dazu, einen Vertrag zu unterschreiben.

Anschließend erhielt die Geschädigte eine E-Mail mit einem betrügerischen Link, über den eine Zahlung mittels Paypal verlangt wurde.

Der mutmaßlich gleiche Betrüger versuchte wohl mit der gleichen Masche auch in der Haydnstraße in das Haus einer Frau zu gelangen. Dies gelang ihm jedoch nicht.

Der Polizeiposten Gerstetten hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Täter. Die Ermittler vermuten, dass es noch zu weiteren Vorfällen kam. Sachdienliche Hinweise von Zeugen oder möglicher weiterer Geschädigten nimmt der Posten unter der Telefonnr. 07323/920065 entgegen.

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Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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