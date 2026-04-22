PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ingoldingen - Spiegel gestreift
Am Dienstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall bei Ingoldingen.

Ulm (ots)

Um kurz nach 17 Uhr fuhr die 72-Jährige mit ihrem Toyota auf der L283 von Reute in Richtung Grodt. Aufgrund der engen Fahrbahnbreite kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Mini. Diesen fuhr ein 22-Jähriger. Beide Fahrer blieben unverletzt. Das Polizeirevier Biberach nahm den Verkehrsunfall auf. An beiden Autos entstand geringer Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro.

++++ 0745785 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren