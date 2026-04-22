Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ingoldingen - Spiegel gestreift

Am Dienstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall bei Ingoldingen.

Ulm (ots)

Um kurz nach 17 Uhr fuhr die 72-Jährige mit ihrem Toyota auf der L283 von Reute in Richtung Grodt. Aufgrund der engen Fahrbahnbreite kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Mini. Diesen fuhr ein 22-Jähriger. Beide Fahrer blieben unverletzt. Das Polizeirevier Biberach nahm den Verkehrsunfall auf. An beiden Autos entstand geringer Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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