Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Unfall an Stoppstelle

Am Dienstag stießen bei einem Unfall in Göppingen zwei Autos zusammen.

Ulm (ots)

Um 16.20 Uhr war ein 64-Jähriger mit einem Mercedes in der Vordere Karlstraße unterwegs. Der Mann fuhr in der Einbahnstraße in Richtung Geislinger Straße. An der Stoppstelle zur Mörikestraße fuhr er weiter, ohne anzuhalten. In der Mörikestraße war eine 47-Jährige mit ihrem Chevrolet unterwegs. Die Frau fuhr in Richtung Innenstadt und hatte Vorfahrt. Die Fahrzeuge prallten in der Kreuzung zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Göppingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Mercedes auf mehrere tausend Euro, den am Chevrolet auf ca. 5.000 Euro. Beide Autos blieben fahrbereit.

Hinweis:

Bei einem Stoppschild müssen Verkehrsteilnehmer anhalten, wenigstens drei Sekunden warten und Vorfahrt gewähren. Dies sogar dann, wenn kein anders Fahrzeug zu sehen ist. Diese Pflicht soll Verkehrsteilnehmer dabei unterstützen, achtsam an einer Kreuzung oder Einmündung zu fahren. Sie dient dazu, Unfälle zu vermeiden. Verkehrsteilnehmer, die sich diese Pflicht zu Herzen nehmen laufen weniger Gefahr, in Unfälle verwickelt zu sein.

++++0746123

Bernd Kurz, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell