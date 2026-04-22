Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Setzingen - Vorfahrt missachtet

Am Dienstag erlitten mehrere Personen bei einem Unfall bei Setzingen teils schwere Verletzungen.

Ulm (ots)

Kurz nach 18.15 Uhr war ein 37-Jähriger mit seinem VW Touran auf der K7309 von Ballendorf in Richtung Setzungen unterwegs. An der Kreuzung fuhr er in die L1079 ein. Dabei achtete er nicht auf den Verkehr. Von rechts, aus Richtung Nerenstetten, kam eine 52-Jährige mit ihrem Toyota. Die hatte Vorfahrt. Beide Pkw stießen in der Kreuzung zusammen. Durch den heftigen Aufprall erlitt der VW-Fahrer leichte, die Toyota-Fahrerin schwere Verletzungen. Auch die 22-jährige Beifahrerin im Toyota erlitt schwere Verletzungen. Im VW des 37-Jährigen befanden sich zur Unfallzeit drei Kinder im Alter von zwei, sieben und elf Jahren. Alle drei erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte waren mit fünf Rettungswagen und einem Hubschrauber vor Ort. Alle Verletzten wurden in Kliniken verbracht. An beiden Autos entstand Totalschaden. Abschlepper bargen die beiden Pkw. Die Verkehrspolizei Heidenheim hat den Unfall aufgenommen. Der Sachschaden wird auf ca. 40.000 Euro geschätzt. Zur Unfallaufnahme musste die Unfallstelle bis kurz vor 19.30 Uhr gesperrt werden. Die Feuerwehren aus Setzingen, Langenau und Nerenstetten waren mit insgesamt acht Fahrzeugen und 39 Personen vor Ort im Einsatz.

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Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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