POL-UL: (GP) Ebersbach a.d. Fils - E-Bike gestohlen
Am Montag klaute ein Unbekannter in Ebersbach a.d. Fils ein Fahrrad.
Ulm (ots)
In der Zeit zwischen 8 Uhr und 18 Uhr stand das rote E-Bike der Marke Ghost Hybride Teru B2.9 am Bahnhof. Der Eigentümer hatte das Fahrrad mit einem Schloss am dortigen Abstellplatz für Fahrräder angekettet. Unbekannte knackten das Schloss und nahmen das Fahrrad mit. Das Polizeirevier Uhingen (Tel. 07161/9381120) hat die Ermittlungen aufgenommen.
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