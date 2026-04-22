Ulm (ots) - Kurz nach 18.15 Uhr war ein 37-Jähriger mit seinem VW Touran auf der K7309 von Ballendorf in Richtung Setzungen unterwegs. An der Kreuzung fuhr er in die L1079 ein. Dabei achtete er nicht auf den Verkehr. Von rechts, aus Richtung Nerenstetten, kam eine 52-Jährige mit ihrem Toyota. Die hatte Vorfahrt. ...

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