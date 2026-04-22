Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Bus gestreift

Am Dienstag streifte ein weißes Fahrzeug einen Linienbus in Biberach und fuhr weiter.

Ulm (ots)

Gegen 8 Uhr fuhr der 47-jährige Linienbusfahrer mit seinem MAN in der Birkenharder Straße. Ein bislang Unbekannter kam ihm auf Höhe der Probststraße entgegen. Dabei streiften sich die beiden Fahrzeuge. Der Fahrer des weißen Kleinwagens fuhr in Richtung Klinik weiter. Das Polizeirevier Biberach nahm den Verkehrsunfall auf und sucht nun nach dem Fahrer. Am Bus entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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