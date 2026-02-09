Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Mann lebensgefährlich bei Verkehrsunfall verletzt + Autofahrer flüchtet - Festnahme + Einbrecher auf Balkon geklettert + Mehrere Autoaufbrüche

Giessen (ots)

Karben: Mann lebensgefährlich bei Verkehrsunfall verletzt

Am Freitag (6.2.) kam es in Klein-Karben zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann lebensgefährlich verletzt wurde. Nach den derzeitigen Erkenntnissen fuhr der Fahrer eines Toyotas die Gartenstraße in Richtung der Egerländer Straße entlang. Gegen 15.25 Uhr geriet er ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn ab. Er krachte seitlich gegen einen Baum und wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Ein dort geparktes Fahrzeug wurde ebenfalls beschädigt. Rettungskräfte befreiten den Mann aus dem Fahrzeug. Der Rettungsdienst brachte den 63-Jährigen mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch nicht geklärt. Die Ermittler schließen einen medizinischen Notfall derzeit als Ursache nicht aus.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06101/54600 bei der Polizei Bad Vilbel zu melden.

Rosbach v.d.Höhe/Wöllstadt: Autofahrer flüchtet - Festnahme

Eine Streife der Polizeistation Friedberg wollte am Sonntagabend (8.2.) ein Fahrzeug in Rosbach anhalten, um den Fahrer einer Verkehrskontrolle unterziehen. Als der Mann am Steuer gegen 19.15 Uhr auf das Gelände einer Tankstelle in der Raiffeisenstraße fuhr, wollten die Beamten eine Kontrolle durchführen. Als der Fahrer die Polizei erblickte, gab er sofort Gas und fuhr in seinem Range Rover davon. Die Streife forderte Verstärkung an und nahm die Verfolgung auf. Der Flüchtende ignorierte sämtliche Anhaltezeichen und fuhr aus Rosbach in Fahrtrichtung Ober-Wöllstadt davon. Das Auto geriet infolge der außerorts gefahrenen Geschwindigkeiten außer Sicht. Zuvor konnte die Streife noch beobachten, dass der Flüchtige trotz Gegenverkehr überholte. Es ist bislang nicht bekannt, ob er hierbei andere Verkehrsteilnehmer gefährdete. Im Rahmen der Fahndung stellten Einsatzkräfte das abgestellte Auto in Ober- Wöllstadt fest. Der Fahrer hatte sich zu Fuß entfernt. Er konnte jedoch ebenfalls im Rahmen der Fahndung noch im Ort angetroffen und festgenommen werden. Es wurde niemand verletzt.

Es stellte sich heraus, dass der 18-Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt. Zudem ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Cannabis am Steuer saß. Er musste mit zur Dienststelle. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Zudem beschlagnahmten die Beamten nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft den Range Rover. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen. Auf ihn kommt zudem ein Strafverfahren zu.

Die Ermittler bitten Verkehrsteilnehmer, die durch die Flucht gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 06031/6010 bei der Friedberger Polizei zu melden.

Karben: Einbrecher auf Balkon geklettert

Um in eine Wohnung einzubrechen, kletterte ein Unbekannter zunächst auf einen Balkon einer Hochparterrewohnung. Dann schob er gewaltsam einen Rollladen hoch und brach die Balkontür auf. Im Inneren durchwühlte er auf der Suche nach Wertgegenständen Schubladen und Schränke. Ob er etwas mitnahm, wird noch ermittelt. Der Einbruch in das Mehrfamilienhaus in der Groß-Karbener Ramonville Straße fand am Freitag (6.2.) zwischen 17 Uhr und 18.55 Uhr statt.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Die Polizei Bad Vilbel bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06101/54600.

Bad Vilbel: Mehrere Autoaufbrüche

Drei Autos brach ein Unbekannter in Bad Vilbel auf. Der Dieb erbeutete unter anderem Kleidung, eine Brille und ein Ladegerät. Um an seine Beute zu gelangen, schlug er jeweils Scheiben der Autos ein. Er entkam unbemerkt. Die Aufbrüche fanden alle zwischen 13.30 Uhr und 16.20 Uhr am Sonntag (8.2.) statt. Betroffen waren eine C-Klasse von Mercedes, ein Ford Transit sowie ein Volvo S 80. Alle Fahrzeuge parkten auf einem Parkstreifen am Fahrbahnrand der Frankfurter Straße.

Die Polizei Bad Vilbel bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06101/54600.

Pierre Gath, Pressesprecher

