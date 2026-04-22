Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Durchfahrtsverbot missachtet

Am Dienstag verwarnte die Polizei innerhalb weniger Minuten gleich drei Verkehrsteilnehmer in Laupheim.

Ulm (ots)

Zwischen 10.45 Uhr und 11 Uhr überwachten Polizisten das Durchfahrtsverbot in der Vorholzstraße/ Hammermühle. Drei Fahrzeugführer beachteten das dort befindliche Verkehrszeichen 260 (Verbot der Durchfahrt für Kraftfahrzeuge und Motorräder) und Zusatzzeichen "Anlieger frei" nicht. Zwei zeigten sich wohl uneinsichtig, ein Autofahrer erkannte das gut sichtbare Verkehrszeichen offenbar nicht. Auf die drei Fahrenden kommt nun ein Bußgeld in Höhe von 50 Euro zu.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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