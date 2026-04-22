Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Berauschte Fahrer im Blick

Bei einer Großkontrolle am Dienstag zog die Polizei bei Blaubeuren zahlreiche Fahrer aus dem Verkehr, die mutmaßlich unter Alkohol und Drogen standen.

Ulm (ots)

Die Teilnahme am Straßenverkehr unter dem Einfluss von Drogen stellt ein erhebliches Risiko für alle Verkehrsteilnehmer dar. Um die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen und Verstöße frühzeitig zu erkennen, führt die Polizei regelmäßig Schwerpunktkontrollen durch. Am gestrigen Dienstag fand eine Kontrolle im Riedweg bei Blaubeuren statt.

Zwischen 13 Uhr und 19 Uhr führte die Polizei eine Vielzahl von Kontrollen durch. Die Beamten des Polizeipräsidiums Ulm überwachten den Verkehr und richteten dabei ihr Hauptaugenmerk auf Fahrer, die sich mutmaßlich unter der Einwirkung von Drogen ans Steuer gesetzt hatten. Die Polizisten kontrollierten rund 80 Fahrzeuge und 100 Personen. Auch ein Arzt war im Einsatz, um die angeordneten Blutentnahmen durchzuführen.

Bei 12 Fahrenden bestand der Verdacht der Drogenbeeinflussung. Drei Fahrende hatten keine Fahrerlaubnis. Insgesamt 15 Fahrzeugführende durften nicht mehr weiterfahren. Zwölf von ihnen mussten Blutproben abgeben. Die Proben entnahm ein Arzt direkt an der Kontrollstelle. Die intensiven Kontrollen sind Teil der polizeilichen Strategie, die Zahl der Drogenunfälle zu senken. Die Ergebnisse zeigen, dass weiterhin zahlreiche Verkehrsteilnehmer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln am Straßenverkehr teilnehmen. Solche Verstöße stellen ein erhebliches Risiko für alle Verkehrsteilnehmer dar. Die Polizei kündigt daher an, auch künftig verstärkt Kontrollen durchzuführen, um die Verkehrssicherheit weiter zu erhöhen und Unfälle zu verhindern.

++++ 0748750 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell