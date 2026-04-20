Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl eines Defibrillators - Wer erkennt den unbekannten Täter?

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Emmerthal (ots)

Am Sonntag (09.11.2025) wurde in dem Vorraum eines Geldinstitutes in der Hauptstraße in Emmerthal ein Defibrillator entwendet.

Der unbekannte Täter entnahm das Gerät gegen 10:50 Uhr aus einer Wandhalterung und verstaute dieses in eine mitgeführte Tragetasche. Anschließend verließ er das Gebäude in unbekannte Richtung.

Ein öffentlich zugänglicher Defibrillator kann bei einem plötzlichen Herzstillstand innerhalb weniger Minuten Leben retten. Er ermöglicht auch medizinischen Laien, sofort wirksam zu helfen, noch bevor der Rettungsdienst eintrifft.

Der Unbekannte wurde bei der Tat aufgezeichnet. Zeugen, die Angaben zu der Identität des unbekannten Mannes machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Emmerthal unter der Telefonnummer 05155/95950-22 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell