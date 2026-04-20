Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: 9 Verletzte: Reizgas in Imbiss versprüht

Hessisch Oldendorf (ots)

Am Freitag (17.04.2026) wurden in einem Imbiss in der Lange Straße in Hessisch Oldendorf mehrere Personen durch Pfefferspray verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich gegen 20:50 Uhr neun Personen in dem Imbiss, als diese einen Hustenreiz verspürten. Sie begaben sich daraufhin an die frische Luft. Laut Zeugenaussagen war für die Atembeschwerden eine 23 Jahre alte Frau verantwortlich, die außerhalb des Imbisses stand und Reizgas durch ein Fenster in die Räumlichkeiten sprühte. Alle Personen lehnten eine ärztliche Behandlung ab und konnten vor Ort verbleiben. Alarmierte Polizisten stellten vor Ort eine junge Frau fest, die im Verdacht steht, die Tat begangen zu haben.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Hessisch Oldendorf unter der Telefonnummer 05152/ 69872-0 zu melden.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Ermittlungen dauern an.

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