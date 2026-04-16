Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: E-Scooter-Ausflug endet im Gefängnis

Hessisch Oldendorf (ots)

Am Mittwoch (15.04.2026) gegen 08:00 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte in der Welseder Straße in Hessisch Oldendorf einen 34-jährigen Mann, der mit einem E-Scooter im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs war. Hierbei wurde festgestellt, dass für das Fahrzeug kein erforderlicher Versicherungsschutz bestand.

Im Rahmen der Überprüfung stellten die Beamten zudem fest, dass gegen den Mann aufgrund vorangegangener Straftaten mehrere Haftbefehle vorlagen.

Der Beschuldigte wurde daraufhin festgenommen und einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

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