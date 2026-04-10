Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfallflucht im Breiten Weg - Polizei sucht Zeugen

Hameln (ots)

Am Mittwoch (08.04.2026) kam es gegen 10:45 Uhr im Breiten Weg vor der Bäckerei Susdorf zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte der Fahrer eines schwarzen Audi beim Einparken einen dort abgestellten dunklen VW Passat und verursachte Sachschaden.

Der Fahrzeugführer wird als etwa 70 Jahre alt beschrieben. Er soll weißes Haar sowie einen Bart getragen haben und war mit einem Jogginganzug sowie einer beigefarbenen Weste bekleidet.

Bevor er auf den Vorfall angesprochen werden konnte, entfernte sich der Mann unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, zum Fahrzeug oder zur Identität des Fahrzeugführers machen können, sich unter der Telefonnummer 05151/933-222 bei der Polizei Hameln zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell