Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
POL-HM: Neun mutmaßlich gestohlene Fahrräder sichergestellt - Eigentümer gesucht
Bad Pyrmont (ots)
Im Rahmen von Durchsuchungen stellten Einsatzkräfte der Polizei Bad Pyrmont insgesamt neun Fahrräder sicher, die nach bisherigen Erkenntnissen mutmaßlich aus Diebstählen stammen.
Die Herkunft der Fahrräder ist bislang ungeklärt. Die Polizei bittet mögliche Eigentümerinnen und Eigentümer, sich zu melden und einen entsprechenden Eigentumsnachweis vorzulegen.
Hinweise nimmt die Polizei Bad Pyrmont unter der Telefonnummer 05281/98990 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Justus Weigel
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: +49 (0)5151/933-204
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
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