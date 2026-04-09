Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Neun mutmaßlich gestohlene Fahrräder sichergestellt - Eigentümer gesucht

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Bad Pyrmont (ots)

Im Rahmen von Durchsuchungen stellten Einsatzkräfte der Polizei Bad Pyrmont insgesamt neun Fahrräder sicher, die nach bisherigen Erkenntnissen mutmaßlich aus Diebstählen stammen.

Die Herkunft der Fahrräder ist bislang ungeklärt. Die Polizei bittet mögliche Eigentümerinnen und Eigentümer, sich zu melden und einen entsprechenden Eigentumsnachweis vorzulegen.

Hinweise nimmt die Polizei Bad Pyrmont unter der Telefonnummer 05281/98990 entgegen.

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