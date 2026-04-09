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Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Sachbeschädigungen in Kleingärten - Polizei sucht Zeugen

Hameln (ots)

Zwischen Dienstag (07.04.2026) und Mittwoch (08.04.2026) beschädigten ein oder mehrere unbekannte Täter die Zugangswege zu mehreren Gartenparzellen in der Ohsener Landstraße in Hameln.

Dabei wurden jeweils die Zugangstore und Zäune der einzelnen Grundstücke angegangen. Ob es auf den Grundstücken zu Diebstählen gekommen ist, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei Hameln sucht Zeugen, die an den genannten Tagen relevante Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

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