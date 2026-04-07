PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrskontrolle führt zur Aufklärung von gewerbsmäßigem Diebstahl

POL-HM: Verkehrskontrolle führt zur Aufklärung von gewerbsmäßigem Diebstahl
  • Bild-Infos
  • Download

Bad Münder (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Samstag (04.04.2026) stellten Einsatzkräfte der Polizei Bad Münder zwei Männer fest, die im Verdacht stehen, zuvor Ladendiebstähle begangen zu haben.

Bei der Überprüfung des Fahrzeugs fanden die Beamten im Kofferraum diverse Konsum- und Lebensmittel im Gesamtwert von rund 1.200 Euro. Ein Teil der Waren konnte bereits einem Discounter in Bad Münder zugeordnet werden.

Darüber hinaus führte der Beifahrer unerlaubt Betäubungsmittel sowie weitere verschreibungspflichtige Medikamente mit sich.

Gegen beide Männer wurden Strafverfahren wegen gewerbsmäßigen Ladendiebstahls eingeleitet. Zudem ergaben sich Verstöße gegen aufenthaltsrechtliche Bestimmungen.

Das aufgefundene Diebesgut wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Justus Weigel
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: +49 (0)5151/933-204
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren