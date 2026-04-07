Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrskontrolle führt zur Aufklärung von gewerbsmäßigem Diebstahl

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Bad Münder (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Samstag (04.04.2026) stellten Einsatzkräfte der Polizei Bad Münder zwei Männer fest, die im Verdacht stehen, zuvor Ladendiebstähle begangen zu haben.

Bei der Überprüfung des Fahrzeugs fanden die Beamten im Kofferraum diverse Konsum- und Lebensmittel im Gesamtwert von rund 1.200 Euro. Ein Teil der Waren konnte bereits einem Discounter in Bad Münder zugeordnet werden.

Darüber hinaus führte der Beifahrer unerlaubt Betäubungsmittel sowie weitere verschreibungspflichtige Medikamente mit sich.

Gegen beide Männer wurden Strafverfahren wegen gewerbsmäßigen Ladendiebstahls eingeleitet. Zudem ergaben sich Verstöße gegen aufenthaltsrechtliche Bestimmungen.

Das aufgefundene Diebesgut wurde sichergestellt.

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