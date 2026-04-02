Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Wem gehört dieses Fahrrad?

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Hameln (ots)

Bereits am 20.03.2026 wurde im Bereich der Hamelner Straße in Hameln, ein Fahrrad aufgefunden. Bislang konnte kein Eigentümer ermittelt werden.

Wer Hinweise zum Eigentümer des Fahrrades machen kann, wird gebeten sich unter der 05151/933-222 bei der Polizei Hameln zu melden. Der rechtmäßige Eigentümer kann das Fahrrad gegen Vorlage eines entsprechenden Eigentumsnachweises bei der Polizei in Hameln abholen.

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