Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Schwerpunktkontrollen anlässlich "Carfreitag": Porsche-Fahrer mit über 200 km/h auf der B 83 gestoppt

Hameln/Hessisch Oldendorf (ots)

Im Rahmen der Schwerpunktkontrollen rund um den sogenannten "Carfreitag" (Karfreitag, 03.04.2026) stellte die Polizei einen erheblichen Geschwindigkeitsverstoß auf der Bundesstraße 83 fest.

Nach bisherigen Erkenntnissen überholte ein Porsche-Fahrer gegen 20:07 Uhr auf der B 83 zwischen Hessisch Oldendorf und Hameln zunächst einen zivilen Funkstreifenwagen und setzte seine Fahrt anschließend mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fort. Dabei erreichte das Fahrzeug Geschwindigkeiten von über 200 km/h bei erlaubten 100 km/h.

Kurz vor Hameln konnte das Fahrzeug eingeholt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. Der Führerschein des Beschuldigten wurde beschlagnahmt.

Im Rahmen der durchgeführten Kontrollen wurden darüber hinaus lediglich wenige weitere Verstöße festgestellt. Trotz guter Witterungsbedingungen blieb die im Fokus stehende Poser- und Tuning-Klientel weitgehend unauffällig.

Auch eine im Industriegebiet in Holzminden durchgeführte, angemeldete Veranstaltung zum "Carfreitag" mit zeitweise über 65 Fahrzeugen verlief ohne besondere Vorkommnisse.

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