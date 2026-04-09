Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Mit Hausmüll beladener Container gerät in Brand

Holzminden (ots)

Am Mittwoch (08.04.2026) brannte gegen 22:55 Uhr in Holzminden auf einem Lkw ein Container, der mit Hausmüll beladen war. Der Brand ereignete sich auf einem Firmengelände in der Rehwiese. Ein Zeuge bemerkte das Feuer und verständigte den Notruf. Nach bisherigem Ermittlungsstand entzündete sich der Hausmüll durch fehlerhaft entsorgte Gegenstände, die sich in dem Müll befanden. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Fahrzeug verhindern. Der Schaden wird auf ca. 10.000EUR geschätzt. Die Polizei Holzminden hat Brandermittlungen aufgenommen.

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