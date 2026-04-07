Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf: Auto brennt vollständig aus

Bad Pyrmont (ots)

Am Montag (06.04.2026) brannte gegen 04:55 Uhr auf der Landstraße 430 bei Bad Pyrmont ein Pkw Skoda vollständig aus.

Zeugen bemerkten das brennende Fahrzeug und verständigten den Notruf. Vor Ort stellten Polizisten fest, dass der Pkw am rechten Fahrbahnrand der Landstraße in Richtung Hagen stand. Personen, die dem Fahrzeug zugeordnet werden konnten, waren nicht vor Ort. Durch die Feuerwehr wurde der Brand gelöscht. Ermittlungen führten zu dem Halter des Fahrzeugs, der wohlauf angetroffen wurde.

Die Polizei Bad Pyrmont hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, die Angaben zur Brandentstehung machen können oder im Bereich des Pkw relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Pyrmont unter der Telefonnummer 05281/ 9899-0 zu melden.

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