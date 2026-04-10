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Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Achtung: Falsche Polizeibeamte und Schockanrufe - Polizei warnt vor Betrugsmaschen

Hameln/Holzminden (ots)

Aktuell kommt es im Zuständigkeitsbereich vermehrt zu Betrugsversuchen durch sogenannte falsche Polizeibeamte sowie durch Schockanrufe.

Die Täter geben sich am Telefon als Polizeibeamte oder andere Amtspersonen aus und schildern erfundene Sachverhalte, um ihre Opfer unter Druck zu setzen. Häufig berichten sie von angeblichen Einbrüchen in der Nachbarschaft oder davon, dass ein naher Angehöriger einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und nun dringend Geld benötigt werde.

Ziel der Anrufe ist es, die Angerufenen zur Herausgabe von Bargeld oder Wertsachen zu bewegen. In einigen Fällen kündigen die Täter sogar an, dass ein vermeintlicher Polizeibeamter die Wertgegenstände persönlich abholen werde.

Die Polizei rät:

   - Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer nicht von sich aus mit
     Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern lassen Sie 
     sich den Namen nennen.
   - Seien Sie besonders vorsichtig, wenn sich Personen als Verwandte
     oder Bekannte ausgeben, die Sie nicht eindeutig erkennen. 
     Stellen Sie gezielte Rückfragen, die nur echte Angehörige 
     beantworten können.
   - Geben Sie keine Auskunft über Ihre persönlichen oder 
     finanziellen Verhältnisse.
   - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Betrüger arbeiten 
     gezielt mit Angst und Zeitdruck. Nehmen Sie sich die Zeit, 
     Angaben zu überprüfen.
   - Rufen Sie Angehörige unter den Ihnen bekannten Telefonnummern 
     zurück und klären Sie den Sachverhalt eigenständig. Nutzen Sie 
     dabei nicht die Rückruffunktion.
   - Wenn Geld oder Wertsachen gefordert werden: Ziehen Sie immer 
     eine Vertrauensperson hinzu und besprechen Sie den Sachverhalt.
   - Die Polizei wird Sie niemals telefonisch zur Herausgabe von 
     Bargeld oder Wertgegenständen auffordern.
   - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte 
     Personen - auch nicht an angebliche Polizeibeamte.
   - Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung.
   - Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen stets den Dienstausweis
     und prüfen Sie diesen sorgfältig.
   - Rufen Sie im Zweifel selbst bei der zuständigen Behörde an. 
     Nutzen Sie ausschließlich selbst recherchierte Telefonnummern.

Wichtig: Lassen Sie Besucher währenddessen vor der verschlossenen Tür warten.

   - Beenden Sie im Zweifel sofort das Gespräch und wählen Sie den 
     Notruf 110.
   - Informieren Sie auch Nachbarn, Freunde und insbesondere ältere 
     Angehörige über diese Betrugsmaschen. Täter suchen gezielt nach 
     älteren Menschen als Opfer.

Rückfragen bitte an:

Justus Weigel
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: +49 (0)5151/933-204
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

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