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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Einbruch in Gosenbach - #polsiwi

Siegen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (18.03.2026) haben ein oder mehrere bislang unbekannte Täter versucht, in ein Haus in der Oberschelder Straße einzubrechen.

Bisherigen Ermittlungen zufolge kann die Tatzeit auf 18:00 Uhr bis 05:00 Uhr eingegrenzt werden. Der oder die unbekannten Täter versuchten, sich gewaltsam Zutritt zum Keller des Hauses zu verschaffen.

Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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