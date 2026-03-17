Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei bittet um Hinweise nach Einbruch in Gymnasium in Hilchenbach - #polsiwi

Hilchenbach (ots)

Am vergangenen Wochenende (13.03.2026 - 16.03.2026) ist es zu einem Einbruch in ein Gymnasium im Stift-Keppel-Weg in Hilchenbach gekommen.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter verschafften sich ersten Erkenntnissen zufolge gewaltsam Zutritt in das Innere des Gebäudes. Dort angelangt, durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen.

Es wurden Schlüssel und Bargeld entwendet. Der Gesamtschaden kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht benannt werden.

Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0.

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