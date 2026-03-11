PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht/Zeugen gesucht

Zweibrücke-Rimschweiler (ots)

Im Laufe des Dienstagnachmittags, 10.03.2026 streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug, beim Vorbeifahren einen in der Vogesenstraße 61 geparkten, weißen PKW Dacia Sandero. Der Sachschaden am PKW Dacia dürfte sich nach einer ersten Schätzung auf ca. 8000.- Euro belaufen. Der Unfallverursacher, welcher die Vogesenstraße aus Zweibrücken kommend in Richtung Althornbach befuhr, flüchtete anschließend ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern in Richtung Althornbach. Die Polizei Zweibrücken hat die Ermittlungen wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort aufgenommen. Wer hat den Unfallhergang beobachtet oder kann Angaben zum unfallverursachenden Fahrzeug oder dessen Fahrzeugführer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

