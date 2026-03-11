POL-PIZW: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer
Zweibrücken (ots)
Am Dienstag, 10.03.2026, gegen 11.40 Uhr befuhr der 86-jährige Fahrer eines PKW Peugeot 307 die Röntgenstraße in Richtung Steinhauser Straße und wollte nach links in diese abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 76-jährigen Motorradfahrers der mit seinem Krad Suzuki die Steinhauser Straße in Richtung Outlet-Center befuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, leitete der Motorradfahrer eine Vollbremsung ein und verlor die Kontrolle über sein Zweirad, so dass er stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen am linken Fuß zu. /pizw
