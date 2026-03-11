PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer

Zweibrücken (ots)

Am Dienstag, 10.03.2026, gegen 11.40 Uhr befuhr der 86-jährige Fahrer eines PKW Peugeot 307 die Röntgenstraße in Richtung Steinhauser Straße und wollte nach links in diese abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 76-jährigen Motorradfahrers der mit seinem Krad Suzuki die Steinhauser Straße in Richtung Outlet-Center befuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, leitete der Motorradfahrer eine Vollbremsung ein und verlor die Kontrolle über sein Zweirad, so dass er stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen am linken Fuß zu. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

