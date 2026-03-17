Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Straßensperrung nach Verkehrsunfall auf der Lützel - #polsiwi

Hilchenbach (ots)

Am Montagmorgen (16.03.2026) ist es zu einem Verkehrsunfall auf der Kronprinzenstraße in Hilchenbach-Lützel gekommen.

Gegen 05:45 Uhr war ein 20-Jähriger mit einem schwarzen BMW aus Hilchenbach in Richtung Erndtebrück unterwegs. Im Bereich einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein Auto und geriet in den Gegenverkehr. Dort befand sich ein 50-Jähriger mit einem weißen Seat. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und es kam zum Zusammenstoß.

Im Verlauf der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der BMW bereits mit Sommerreifen unterwegs war, die zudem zu wenig Profil aufwiesen. Ersten Ermittlungen zufolge könnten demnach die unzureichende Bereifung und die winterlichen Bedingungen Unfallursächlich gewesen sein.

Bei dem Unfall wurde ein 20-jähriger Beifahrer des BMW und der 50-jährige Seat-Fahrer leicht verletzt. Der 50-Jährige wurde mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Straße wurde zur Unfallaufnahme zeitweise gesperrt.

Das Verkehrskommissariat Kreuztal hat die Ermittlungen übernommen.

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