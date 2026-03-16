Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 20-Jähriger verliert betrunken Kontrolle über seinen Golf - 16-Jährige leicht verletzt #polsiwi

Siegen-Oberschelden (ots)

Am späten Samstagabend (14.03.2026) ist es auf der Oberschelder Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 16-Jährige verletzt wurde und hoher Sachschaden entstand.

Gegen 23.50 Uhr war der 20-Jährige mit seinem Golf und drei weiteren Fahrzeuginsassen von Gosenbach in Richtung Heisberg unterwegs. Im Verlauf verlor der 20-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen, kam nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen dortigen Wanderparkplatz und kam vor einem Baum zum Stehen. Eine 16-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in die Kinderklinik. Der 20-Jährige und die beiden weiteren Insassen flüchteten zunächst von der Unfallstelle, konnten aber im weiteren Verlauf angetroffen werden.

Bei Antreffen des 20-jährigen Fahrers stellten die Beamten fest, dass dieser augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Vortest bestätigte den Verdacht. Polizisten brachten den jungen Mann zur Polizeiwache nach Siegen. Dort entnahm ihm ein Arzt zwei Blutproben. Außerdem stellten die Beamten den Führerschein des 20-Jährigen sicher.

Ihn erwartet eine Anzeige.

Das Siegener Verkehrskommissariat hat die weitere Bearbeitung bereits übernommen.

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