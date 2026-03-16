Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte brechen in Gaststätte ein - Polizei sucht Zeugen #polsiwi

Hilchenbach- Allenbach (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (13.03.2026) haben unbekannte Täter in einen Gasthof in Allenbach im Stift-Keppel-Weg eingebrochen.

Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam über eine Seitentür Zutritt ins Objekt. Die Tatzeit kann auf Mitternacht bis 06:15 Uhr eingegrenzt werden. Im Inneren durchsuchten sie Schränke und Schubladen im Erdgeschoss. Ersten Ermittlungen nach entwendeten die Täter Bargeld und persönliche Gegenstände. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen hohen dreistelligen Betrag.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der 0271/7099-0 bei der Polizei zu melden.

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