Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Schwarzer Opel fährt in Ladentür und flüchtet -#polsiwi

Kreuztal (ots)

Am gestrigen Mittwochmorgen (11. März) ist es beim REWE-Markt in Kreuztal zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Gesucht wird nun ein schwarzer Opel und dessen Fahrzeugführerin oder -führer.

Gegen 07:00 Uhr parkte ein schwarzer Opel rückwärts in eine Parklücke im Bereich der Eingangstür zum Abholservice ein. Dabei stieß das Heck des Autos gegen die doppelflügige Glastür und beschädigte diese. Direkt nach dem Aufprall sei der Pkw dann wieder weggefahren, ohne dass jemand aus dem Auto gestiegen sei. Der Sachschaden an der Tür wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Das Verkehrskommissariat in Kreuztal hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02732 / 909 - 0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell