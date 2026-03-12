Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 51-Jährige nach Zusammenstoß auf Bahnübergang leicht verletzt - #polsiwi

Neunkirchen-Salchendorf (ots)

Am Mittwochabend (11.03.2026) ist es zu einem Verkehrsunfall auf einem Bahngleisübergang in Neunkirchen-Salchendorf gekommen.

Ein 54-Jähriger war gegen 19 Uhr als Fahrer einer Kreisbahn von Neunkirchen-Salchendorf in Richtung Freibad Neunkirchen-Salchendorf unterwegs. Auf Höhe der Straße "Auf der Hell" sah er ein Auto, welches auf dem dortigen unbeschrankten Bahnübergang stand. Der 54-Jährige versuchte, auf sich und die mit ihm heranfahrende Bahn aufmerksam zu machen. Als dies keine Wirkung zeigte, leitete er eine Notbremsung ein. Ein Zusammenprall mit dem Auto konnte nicht verhindert werden. Der PKW wurde von der Bahn ein paar Meter zwischen das Gleisbett und eine Böschung geschoben.

Die 51-Jährige Autofahrerin musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Sie wurde anschließend leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Infolge der medizinischen Versorgung konnte die Frau vor Ort nicht zum Unfallhergang befragt werden. Warum sie mit dem Fahrzeug auf dem Bahnübergang stehenblieb, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die das Verkehrskommissariat Kreuztal übernommen hat.

