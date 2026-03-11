Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Bus bremst plötzlich ab - acht Kinder leicht verletzt -#polsiwi

Netphen - Dreis-Tiefenbach (ots)

Am gestrigen Dienstagmorgen ist es zu einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus gekommen. Dabei sind insgesamt acht Kinder verletzt worden.

Gegen 07:35 Uhr wollte die 52-jährige Omnibusfahrerin von der Haltestelle "Stillingplatz" mit ihrem Fahrzeug anfahren. Kurz zuvor waren zahlreiche Kinder in den Linienbus zugestiegen. Im Rahmen des Anfahrens bremste die 52-Jährige den Bus stark ab. Dabei kamen einige Kinder zu Fall. Ein 6-jähriges Mädchen prallte mit dem Schulranzen auf dem Rücken gegen eine Plexiglastrennscheibe. Diese zersplitterte durch den Aufprall. Insgesamt verletzten sich acht Kinder im Alter zwischen sechs und zehn Jahren leicht.

Laut der 52-jährigen Busfahrerin war ein eigener Fahrfehler die Ursache für das abrupte Bremsmanöver. Zeugen berichteten allerdings, dass der Bus, hätte er nicht abgebremst, möglicherweise mit einem weiteren vor Ort befindlichen Bus kollidiert wäre.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02732/909-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell