Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei sucht Zeugen nach Diebstählen aus Fahrzeugen in Kreuztal - #polsiwi

Kreuztal (ots)

Von Freitag bis Sonntag (15.03.2026) sind mehrere Autos in Kreuztal geöffnet und durchwühlt worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurden vier Fahrzeuge geöffnet. In der Bergstraße wurde ein blauer Dacia Dokker durchwühlt. Im Nelkenweg machte sich ein unbekannter Täter an einem grauen Audi A3 zu schaffen. Weiterhin wurde ein Dacia Duster in der Ernsdorfstraße aufgebrochen und ebenfalls durchwühlt. Gegen 05:00 Uhr am Sonntagmorgen hatte es ein unbekannter Täter auf einen weißen VW Multivan in der Austraße Multivan abgesehen.

Der Polizei liegt in dem letzten Fall eine Personenbeschreibung eines möglichen Täters vor:

- Männlich

- Braune Winterjacke

- Jogginghose

- Schwarzer Rucksack mit weißem Emblem oder Aufschrift

- Grüner Schal oder Pullover

Die Tatzeit beschränkt sich bei allen Sachverhalten auf Freitagnachmittag 16:30 Uhr bis Sonntagmittag 12:00 Uhr.

Die Höhe des Gesamtschadens ist bislang noch nicht bekannt.

Ob die Taten im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen, die das Kriminalkommissariat in Kreuztal übernommen hat. Zeugen werden um Hinweise unter der Rufnummer 02732 / 909 - 0 gebeten.

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