Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei sucht nach vermisstem 12-jährigen Mädchen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe -#polsiwi

Siegen / Siegen-Eiserfeld (ots)

Seit den gestrigen Mittagsstunden (16. März) ist ein 12-jähriges Mädchen von ihrer Wohngruppe in Siegen-Eiserfeld abgängig.

Seitdem sucht die Polizei intensiv nach dem Mädchen. Unter anderem wurden diverse mögliche Anlaufstellen überprüft. Bislang führten die Maßnahmen nicht zum Auffinden der 12-Jährigen.

Daher bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Ein Bild der Vermissten kann unter den nachfolgenden Link aufgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/198142

Das Mädchen wird wie folgt beschrieben:

- Weiblich

- Wirkt reifer und älter als 12 Jahre

- Ca. 170 - 175 cm groß

- Lange hellbraune Haare

- Blaue Augen

- Bekleidet mit Pullover, heller Jogginghose und Sneaker

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0271/7099-0 oder dem polizeilichen Notruf 110 entgegen.

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