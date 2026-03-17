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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei sucht nach vermisstem 12-jährigen Mädchen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe -#polsiwi

Siegen / Siegen-Eiserfeld (ots)

Seit den gestrigen Mittagsstunden (16. März) ist ein 12-jähriges Mädchen von ihrer Wohngruppe in Siegen-Eiserfeld abgängig.

Seitdem sucht die Polizei intensiv nach dem Mädchen. Unter anderem wurden diverse mögliche Anlaufstellen überprüft. Bislang führten die Maßnahmen nicht zum Auffinden der 12-Jährigen.

Daher bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Ein Bild der Vermissten kann unter den nachfolgenden Link aufgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/198142

Das Mädchen wird wie folgt beschrieben:

   -	Weiblich
   -	Wirkt reifer und älter als 12 Jahre
   -	Ca. 170 - 175 cm groß
   -	Lange hellbraune Haare
   -	Blaue Augen
   -	Bekleidet mit Pullover, heller Jogginghose und Sneaker

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0271/7099-0 oder dem polizeilichen Notruf 110 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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