Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
POL-SI: Polizei sucht nach vermisstem 12-jährigen Mädchen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe -#polsiwi
Siegen / Siegen-Eiserfeld (ots)
Seit den gestrigen Mittagsstunden (16. März) ist ein 12-jähriges Mädchen von ihrer Wohngruppe in Siegen-Eiserfeld abgängig.
Seitdem sucht die Polizei intensiv nach dem Mädchen. Unter anderem wurden diverse mögliche Anlaufstellen überprüft. Bislang führten die Maßnahmen nicht zum Auffinden der 12-Jährigen.
Daher bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe.
Ein Bild der Vermissten kann unter den nachfolgenden Link aufgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/198142
Das Mädchen wird wie folgt beschrieben:
- Weiblich
- Wirkt reifer und älter als 12 Jahre
- Ca. 170 - 175 cm groß
- Lange hellbraune Haare
- Blaue Augen
- Bekleidet mit Pullover, heller Jogginghose und Sneaker
Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0271/7099-0 oder dem polizeilichen Notruf 110 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
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