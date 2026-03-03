PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Detmold mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Detmold

FW-DT: Pkw-Brand in Pivitsheide

FW-DT: Pkw-Brand in Pivitsheide
  • Bild-Infos
  • Download

Detmold (ots)

In der Nacht auf Dienstag wurde das hauptamtliche Personal der Feuerwehr Detmold um 00:25 Uhr zu einem brennenden Pkw in die Quellenstraße im Ortsteil Pivitsheide alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das betroffene Fahrzeug bereits in Vollbrand. Das Feuer konnte zügig abgelöscht werden.

Im Anschluss kontrollierten die Einsatzkräfte das Fahrzeug mithilfe einer Wärmebildkamera auf mögliche Glutnester.

Die Einsatzstelle wurde anschließend an die Polizei übergeben, die die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen hat.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Detmold
Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Marco Schweiger
Telefon: +49 (0)160 9062 1826
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-detmold.de
www.feuerwehr-detmold.de

Original-Content von: Feuerwehr Detmold, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Detmold mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Detmold
Weitere Meldungen: Feuerwehr Detmold
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren