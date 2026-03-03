Feuerwehr Detmold

FW-DT: Pkw-Brand in Pivitsheide

Detmold (ots)

In der Nacht auf Dienstag wurde das hauptamtliche Personal der Feuerwehr Detmold um 00:25 Uhr zu einem brennenden Pkw in die Quellenstraße im Ortsteil Pivitsheide alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das betroffene Fahrzeug bereits in Vollbrand. Das Feuer konnte zügig abgelöscht werden.

Im Anschluss kontrollierten die Einsatzkräfte das Fahrzeug mithilfe einer Wärmebildkamera auf mögliche Glutnester.

Die Einsatzstelle wurde anschließend an die Polizei übergeben, die die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen hat.

Original-Content von: Feuerwehr Detmold, übermittelt durch news aktuell