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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Rettungseinsatz an der Sieg -#polsiwi

Siegen-Eiserfeld (ots)

Am heutigen Dienstagmittag (17. März) ist es in den Eiserfelder Siegauen zu einem größeren Rettungseinsatz gekommen.

Über die Kreisleitstelle wurde gegen 11:37 Uhr bekannt, dass ein Kind in die Sieg gefallen und ohne Bewusstsein geborgen wurde. Das Kind war zusammen mit zahlreichen weiteren Kindergartenkindern und mehreren Betreuungspersonen im Bereich des Adolf-Kunze-Turms spielen.

Im weiteren Verlauf wurde das Fehlen des Kindes festgestellt. Bei einer sofort durchgeführten Suche konnte das Kind nach bisherigen Erkenntnissen in einer Art natürlichen Flussbecken in der Sieg treibend aufgefunden werden.

Die alarmierten medizinischen Kräfte reanimierten das Kind. Derzeit befindet es sich im Krankenhaus. Zum aktuellen Gesundheitszustand kann derzeit nichts gesagt werden. Es liegen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Straftat vor. Die bereits eingeschaltete Kriminalpolizei geht zurzeit von einem Unglücksfall aus. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen dauern noch an.

Zahlreiche Betroffene des Kindergartens werden aktuell noch durch Fachkräfte betreut.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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