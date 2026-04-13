Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugen gesucht: Einbruch in mehrere Gartenlauben in Hameln

Hameln (ots)

Im Zeitraum von Samstag (11.04.2026) gegen 19:00 Uhr bis Sonntag (12.04.2026) gegen 12:13 Uhr kam es im Bereich Hühnerborn in Hameln zu mehreren Einbrüchen in Gartenlauben sowie zugehörige Geräteschuppen eines Kleingartenvereins.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu insgesamt vier Gartenlauben bzw. deren Geräteschuppen. Aus den Objekten wurden Gartengeräte sowie ein Grill entwendet.

Die Polizei Hameln hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Hühnerborn beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05151/933-222 bei der Polizei Hameln zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell