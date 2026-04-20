Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Solaranlage in Flammen - Polizei ermittelt nach Brand auf Dach einer Gewerbehalle

Emmerthal (ots)

Am Samstag (18.04.2026) brannte gegen 12:50 Uhr das Dach einer Gewerbehalle in der Straße Langes Feld in Emmerthal/ Kirchohsen. Eine Zeugin bemerkte schwarzen Rauch und informierte den Notruf.

Nach ersten Erkenntnissen entstand der Brand im Bereich einer Solaranlage, die auf dem Dach installiert war. Durch die alarmierte Feuerwehr wurde der Brand gelöscht. Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass der Brand durch einen technischen Defekt entstand. Der entstandene Schaden wird auf ca. 10.000EUR geschätzt. Die Polizei hat Brandermittlungen aufgenommen.

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