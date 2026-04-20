PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Solaranlage in Flammen - Polizei ermittelt nach Brand auf Dach einer Gewerbehalle

Emmerthal (ots)

Am Samstag (18.04.2026) brannte gegen 12:50 Uhr das Dach einer Gewerbehalle in der Straße Langes Feld in Emmerthal/ Kirchohsen. Eine Zeugin bemerkte schwarzen Rauch und informierte den Notruf.

Nach ersten Erkenntnissen entstand der Brand im Bereich einer Solaranlage, die auf dem Dach installiert war. Durch die alarmierte Feuerwehr wurde der Brand gelöscht. Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass der Brand durch einen technischen Defekt entstand. Der entstandene Schaden wird auf ca. 10.000EUR geschätzt. Die Polizei hat Brandermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren