PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl in Friedrichshafen

Friedrichshafen (ots)

Beamte der Bundespolizei haben in der Nähe des Stadtbahnhofs Friedrichshafen eine Person mit einem offenen Vollstreckungshaftbefehl festgestellt. Der Mann musste eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten.

Am Samstag (7. Februar 2026) haben Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen tunesischen Staatsangehörigen am Franziskusplatz unweit des Stadtbahnhofs Friedrichshafen kontrolliert. Gegen den 23-Jährigen lag ein offener Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Ravensburg vor. Das Amtsgericht Ravensburg erließ im Februar 2025 einen Strafbefehl wegen eines Vergehens nach dem Konsumcannabisgesetz gegen den Mann, dessen Zahlung er bislang nicht nachkam. Vor Ort konnte er die Strafe nicht zahlen und muss nun eine 20-tägige Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Dazu brachten ihn die Beamten in die Justizvollzugsanstalt Ravensburg.

Rückfragen bitte an:

Enrico Kuhn
Bundespolizeiinspektion Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 1288 - 1014 (zentral: -0)
E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de
E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de
Internet: www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Konstanz
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Konstanz
Alle Meldungen Alle
  • 04.02.2026 – 13:43

    BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Grenzübergang Bietingen

    Bietingen (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am Grenzübergang Bietingen eine Frau mit einem offenen Vollstreckungshaftbefehl festgestellt. Nachdem sie ihre Geldstrafe bezahlt hatte, durfte sie ihre Reise fortsetzen. Am Dienstagnachmittag (3. Februar 2026) haben Einsatzkräfte der Bundespolizei eine lettische Staatsangehörige am Grenzübergang Bietingen / Thayngen ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 10:23

    BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Grenzübergang Konstanz

    Konstanz (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am Samstag in Konstanz einen offenen Haftbefehl vollstreckt. Die Gesuchte konnte ihre Geldstrafe bezahlen und die Reise im Anschluss fortsetzen. Am Samstagabend (31. Januar 2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz eine litauische Staatsangehörige an der Gemeinschaftszollanlage Konstanz bei ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 09:35

    BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl im Zug nach Singen

    Singen (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am Donnerstag einen Mann mit einem offenen Vollstreckungshaftbefehl in der SBB62 nach Singen festgestellt. Der Chef des Gesuchten zahlte die offene Geldstrafe für ihn, daher durfte er seine Reise fortsetzen. Am Donnerstagabend (29. Januar 2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren