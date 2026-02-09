Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl in Friedrichshafen

Friedrichshafen (ots)

Beamte der Bundespolizei haben in der Nähe des Stadtbahnhofs Friedrichshafen eine Person mit einem offenen Vollstreckungshaftbefehl festgestellt. Der Mann musste eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten.

Am Samstag (7. Februar 2026) haben Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen tunesischen Staatsangehörigen am Franziskusplatz unweit des Stadtbahnhofs Friedrichshafen kontrolliert. Gegen den 23-Jährigen lag ein offener Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Ravensburg vor. Das Amtsgericht Ravensburg erließ im Februar 2025 einen Strafbefehl wegen eines Vergehens nach dem Konsumcannabisgesetz gegen den Mann, dessen Zahlung er bislang nicht nachkam. Vor Ort konnte er die Strafe nicht zahlen und muss nun eine 20-tägige Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Dazu brachten ihn die Beamten in die Justizvollzugsanstalt Ravensburg.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell